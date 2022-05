Isola dei Famosi, Ilary stuzzica Alvin: "Tu come dormi?" La risposta è bollente

21 maggio 2022 a

Altro che litigi, Ilary Blasi e Alvin sembrano più complici che mai. O meglio, l'inviato dell'Isola dei Famosi e la padrona di casa del programma stanno giocando a far divertire il pubblico tra ironici battibecchi e battutine piccanti. Nella diciottesima puntata la Blasi ha stuzzicato Alvin provocandolo su un argomento molto intimo.

"Scusami, ma loro di notte...": la rivelazione a luci rosse in tv, Ilary Blasi senza parole



La moglie di Francesco Totti ha esordito: "Tu metti il pigiama?" Alvin ha colto la palla al balzo è ha risposto di dormire nudo. Il pubblico in studio è scoppiato in una grossa risata insieme alla conduttrice stessa. I due fin dall'inizio del programma avevano fatto pensare a una crisi di amicizia viste le continue battutine amare che si scambiavano. In realtà faceva tutto parte del gioco e della loro complicità di un rapporto che va avanti ormai da molti anni.

"Questo non te lo perdono". Vladimir Luxuria fa a pezzi Lory Del Santo: scontro totale in diretta



Un esempio? Proprio ieri sera la presentatrice ha scherzato con l'inviato in Honduras mentre lui stava raccontando dei naufraghi finiti in infermeria. La Blasi ha quindi esordito:"Stai attento, Alvin, che mancano ancora sette puntate". A quel punto il collega ha risposto ironicamente: "Ma perché me la stai tirando?" L'opinionista Nicola Savino aveva infatti commentato questo ironico scontro: "Ormai tra di voi sembra esserci una guerra senza esclusione di colpi. Conduttrice e inviato che si detestano". Non si può dire il contrario. Alvin e Ilary sono proprio un bel duo.

