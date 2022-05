Domenica In, "Mara Venier incoerente": il gesto che le costa il linciaggio, alta tensione in Rai

22 maggio 2022 a

Dopo la scorsa puntata, anche quella del 22 maggio di Domenica In scatena la polemica. Il motivo? Lo scontro tra Mara Venier e Manuel Bortuzzo. La conduttrice di Rai 1, settimana scorsa, non avrebbe voluto il ragazzo ex gieffino nel suo studio perché il giorno prima era stato dalla concorrenza: a Mediaset.

Peccato però che durante l'odierna puntata la Venier abbia intervistato Luigi Strangis, l’ultimo vincitore di Amici che ieri è stato a Verissimo, da Silvia Toffanin. Esattamente quanto accaduto con Bortuzzo e che i fan dell'ex nuotatore hanno trovato "incoerente". Qualcuno si è dunque lamentato su Twitter, non ritenendo più credibile la storia dell' "intervista bruciata" tirata in ballo dai sostenitori della conduttrice di Viale Mazzini: "Bortuzzo - si legge - non lo ha voluto perché il giorno prima era dalla Toffanin, però dopo ospita il vincitore di Amici che ieri era da Silvia. Clown, falsa".

La polemica, raccontano diverse indiscrezioni, avrebbe attirato l'attenzione di alcuni dirigenti Rai che si sarebbero lamentati del comportamento della 71enne. Intanto per Domenica In ci sono solo buone notizie. Il programma di grande successo, infatti, sbarcherà in prima serata venerdì 27 maggio. Una vera e propria novità per la Venier.

