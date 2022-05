Isola dei Famosi devastata dal Covid, contagi a raffica: ecco cosa può accadere

23 maggio 2022 a

È arrivato il Covid anche nella lontana Isola dei Famosi. Sembrerebbe infatti che in Honduras siano sbucati dei casi di postività. A rivelare queste indiscrezioni sarebbe stata Deianira Marzano esperta di gossip che, attraverso alcune storie Instagram, ha condiviso la notizia. Al momento non è ancora chiaro se si tratti dei naufraghi o dei membri dello staff. L'esperta ha dichiarato: "Parrebbe che ci sia in Honduras qualche positivo al Covid".

Il figlio di Carmen di Pietro sarebbe scettico sulla sua permanenza sull'Isola. Secondo Deianira infatti la sua esperienza in Honduras potrebbe finire a breve. La diciannovesima puntata della stagione dell'Isola dei Famosi sarà quindi decisiva per i concorrenti rimasti in gara. Vista anche la decisione del prolungamento del programma. Il talent condotto da Ilary Blasi e commentato da Vladimir Luxuria e Nicola Savino sta mettendo a dura prova i superstiti che dovranno decidere se continuare l'esperienza e arrivare fino alla fine o mollare sul più bello.

La puntata che andrà in onda sta sera, lunedì 23 maggio, vedrà la bizzarra coppia composta da Edoardo Tavassi e Carmen Di Pietro coinvolta in una prova importante. Chi lascerà invece la Palapa? I possibili nomi sono: Roger Balduino, Estefania Bernal, Gennaro Auletto e Luca Daffrè. Insomma una puntata ricca di colpi di scena.

