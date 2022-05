Lorella Cuccarini, toccante rivelazione su Maria De Filippi: "Un momento difficile e delicato"

Francesco Fredella 23 maggio 2022 a

"Un’amicizia nata in un momento difficile e delicato": con queste parole Lorella Cuccarini sui social racconta tutta la stima per Maria De Filippi, alla fine dell'esperienza ad Amici (che è finito da poco). Quando si spengono le luci dei riflettori spunta anche l'amicizia tra donne, che tiene banco al di là delle telecamere e dello spettacolo. Per la Cuccarini il programma di Canale 5 significa tanto. Per lei arriva in un momento complicato.

"Eccoci qui. Maria e io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma è molto di più. La storia di un’amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato", dice ancora l'insegnante del talent più famoso della tv italiana. "Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte", scrive ancora "la più amata dagli italiani".

I ringraziamenti a Maria vengono affidati ad una lettera strappalacrime, che diventa subito virale. Ad Amici, nel corso dell'ultima edizione, ha trionfato Luigi Strangis, che tra l'altro il 9 giugno sarà sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma per il Radio Zeta Future Hits Live.

