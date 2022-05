Isola dei famosi, "un chirurgo plastico in Honduras". Guendalina Tavassi e la voce più clamorosa

Francesco Fredella 27 maggio 2022 a

Non si parla di altro da giorni: all'Isola dei famosi ci sarebbe un chirurgo segreto pronto a far ritocchini ai naufraghi. La notizia, che non viene confermata dalla produzione, arriva dopo le dichiarazioni della dottoressa Dvora Ancona, specializzata in medicina estetica, che ha diffuso questo rumor. E subito, sui siti, è scoppiato il caos. Adesso entra a gamba tesa sull'argomento anche Guendalina Tavassi - naufraga per qualche mese in Honduras. Poi ha mollato tutto ed è tornata a Roma.

L’ex naufraga è tornata nelle braccia del suo fidanzato Federico Perna, con il quale vive una bellissima storia d'amore. Anche Guendalina, come gli altri concorrenti, è molto dimagrita dopo la sua partecipazione in Honduras: questo rende quasi impossibile il fatto che possa per davvero esserci un chirurgo segreto pronto a dare un'iniezione di botox ai concorrenti. “Mi sto divertendo un sacco a vedere cosa si vocifera in giro dell’Isola e ho letto che scrivono che noi naufraghi avevamo il chirurgo lì. Ma se avevo il chirurgo, secondo voi, me ne andavo? Il chirurgo sull’Isola mi ha fatto volare. Senza magnà ma tutti imbotoxati”, dice Guendalina. Lei, con la sua schiettezza di sempre, mette le cose in chiaro.

Anche un altro naufrago, nelle ultime ore, ha parlato dell'esperienza in Honduras, si tratta di Luca Vismara. “Ragazzi io su L’Isola dei Famosi ci sono stato per quasi 3 mesi. Era il 2019 e vi garantisco che oltre a non darci neanche una briciola di cibo fuori dalle telecamere. Ovviamente non ci sono chirurghi che vengono a farci le punturine di botulino e questo si vede molto. Infatti io sembravo mio nonno ", racconta. Sembrerebbe davvero impossibile pensare ad un chirurgo all'Isola.

