Isola dei famosi, Roger Balduino e una scelta amarissima: "Epilogo già scritto", cosa lo ha tradito

Stop. Roger Balduino potrebbe ritirarsi molto presto dall'Isola dei famosi. Un vero fulmine a ciel sereno. Il concorrente potrebbe ritirarsi molto presto dall’Isola dei Famosi per un infortunio che sta mettendo a dura prova il suo soggiorno in Honduras. La notizia del suo addio arriva anche da Davide Maggio, esperto di tv.

“L’epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermiera. Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco”, si legge sul sito di Davide Maggio. Roger sarebbe il secondo naufrago costretto al ritiro per motivi medici. La prima è stata Jovana a causa di un punto saltato sul seno. “Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall’operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché volevo che lo tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi ha detto che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l’antibiotico ecc… Non ero d’accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un “intervento” (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo)”, aveva raccontato l'ex concorrente dell'Isola.

Se Roger dovesse abbandonare l'Isola per motivi medici, spetterà ad Alvin, durante uno dei prossimi daytime, annunciarlo. Intanto, su Playa Sgamadissima vive solo Pamela Petrarolo: naufraga in solitaria che sta facendo i conti con le sue paure ed ansie.

