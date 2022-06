Isola dei Famosi, Roger Balduino "costretto ad abbandonare per motivi medici": è paura

03 giugno 2022 a

Roger Balduino ha salutato l’Isola dei Famosi 2022. Il modello brasiliano è stato costretto a lasciare Playa Sgamadissima e dunque i compagni di avventura del programma in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi. Dietro la sofferente scelta, l'impossibilità di camminare a causa delle ferite riportate negli ultimi giorni. In una sfida, Roger ha messo male il piede ed è finito in ospedale. Da qui l'annuncio ufficiale.

Complice anche un dente rotto, piedi massacrati per la spiaggia piena di insidie e il dolore alla caviglia. Insomma, la vita massacrante sull'isola non fa più per lui. "Roger per motivi medici è costretto ad abbandonare", è stato l'annuncio della produzione agli altri naufraghi. Ma Balduino è purtroppo in buona compagnia. Come lui anche l’inviato Alvin ha fatto sapere di essersi fatto male, presentandosi in puntata con una vistosa fasciatura a causa di una frattura al tendine.

Finita qui? Neanche per sogno: successivamente è stata la volta di Carmen Di Pietro, caduta mentre si lanciava tra le braccia di Edoardo Tavassi per festeggiare il fatto di avere vinto della cioccolata durante una prova ricompensa. Edizione sfortunata quella di quest'anno? Certo è che la vita in mezzo alla natura non è affatto semplice.

