Isola dei Famosi, Ilary Blasi: "Non ci riesco...". Grosso problema con l'abito, in studio conciata così

Francesco Fredella 07 giugno 2022 a

a

a

L'Isola dei famosi sta per arrivare alla fine. E forse - secondo alcuni rumors - potrebbe non tornare la prossima stagione. Ma tutto è ancora da definire. Intanto, non mancano i colpi di scena. Ilary Blasi, regina indiscussa di questa edizione, si presenta in studio con un vestito nero di pizzo trasparente con la parte finale decisamente stretta. E dice: “Non ci riesco”. Ovviamente l'abito è talmente stretto che a stento riesce a camminare ed è per questo motivo che scherza con Nicola Savino, che le fa fare una piccola sfilata al centro dello studio. Non mancano le battute degli opinionisti come Jeda, il fidanzato di Vera Gemma che è approdata all’Isola insieme a Soleil Sorge per la seconda volta.

"Ti ho vista... attrice, doppia faccia": Vladimir Luxuria "tritura" Lory Del Santo, finisce malissimo

Intanto, dall'Honduras Alvin fa sapere: “Non passa giorno senza un litigio”. Tutti contro tutti. L'isola sembra una polveriera. Mancano pochissimi giorni alla fine di questa esperienza che vede promossi come "famosi" molti personaggi di cui forse qualcuno non sapeva l'esistenza. Il vero colpo di scena arriva con Carmen Di Pietro, che interrompe la conduttrice: “Non dormo se non chiedo una cosa a mio figlio”. La showgirl è agitata, forse arrabbiata (ricordiamo che suo figlio Alessandro era in gara, ma ha mollato l'isola per studiare all'università).

Alessandro Iannoni è presente in studio con Guendalina Tavassi, e Carmen gli chiede se avesse pagato l’assicurazione e avesse poi cambiato le gomme dell’auto. Alessandro, ragazzo modello, dice a sua madre di aver fatto tutto. Ma la notizia più forte dell'ultim'ora è legata alla possibile chiusura dell’Isola. Gli ascolti, dato anche il caldo e la fine della stagione tv, non sono stati altissimi. Ma è un calo fisiologico.

"Lo fanno di nascosto". Vergogna all'Isola dei Famosi, la furia di Ilary Blasi scuote Mediaset

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.