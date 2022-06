Isola dei famosi, Guendalina Tavassi demolisce il fidanzato: "Dove ho dovuto dormire"

Francesco Fredella 08 giugno 2022 a

Lui si chiama Federico Perna, giovane, simpatico. Unico. Imprevedibile. Chi lo conosce bene sa che ha molta verve ed ha sempre la battuta pronta. E allora anche a Pomeriggio 5, dove è arrivato nelle ultime settimane per parlare di Guendalina Tavassi, racconta: "Allora io per non litigare ho preso e me ne ‘so ‘nnato". Ma quando? Tutto accade la scorsa notte quando la Tavassi si è lamentata delle punture di zanzare, andando letteralmente su tutte le furie. Il suo compagno, però, non è riuscito a chiudere occhio e così ha deciso di andare a dormire nella hall dell'albergo. senza pietà.

E subito Guendalina in diretta ribatte: "Dì la verità". Federico sorride. Poi confessa: "Ho dormito sul divano, perché alle 4 di notte mi grattavo visto che mi avevano punto le zanzare e lei ha iniziato a urlarmi contro!". E continua: "Allora io per non litigare ho preso e me ne ‘so ‘nnato". Guendalina, però, si difende: "Barbara ma ti sembra normale che per una zanzara comincia a fare ‘basta’, basta’". Maledette zanzare.

Ma nel corso della discussione interviene anche l’opinionista de L'Isola dei Famosi Vladimir Luxuria, che difende Perna. Un siparietto molto simpatico che fa sorridere anche Barbara d'Urso. Adesso, sembra che Perna e la Tavassi siano stati promossi a pieni voti come coppia della tv degli ultimi tempi.

