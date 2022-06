Iva Zanicchi? Il piano "diabolico" di Milly Carlucci: a cosa la vuole costringere

09 giugno 2022 a

a

a

Ballando con le stelle potrebbe "allargarsi". Pare infatti che Milly Carlucci voglia modificare la giuria del programma con un "rinforzo". Insomma, non si tratterebbe di cambiare i giudici che da anni sono la componente fondamentale del talent, ma di rimpolpare la giuria con un nuovo ingresso. In queste ultime ore, in particolare, stanno circolando due nomi. Uno riguarda i concorrenti.

Chiara Ferragni, la chiamata di Maria De Filippi: tam-tam impazzito, cosa bolle in pentola

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, la conduttrice avrebbe convinto Iva Zanicchi a gareggiare nella prossima edizione del programma. La cantante infatti ha già partecipato a un altro show della Carlucci, Il Cantante Mascherato, e la stessa Iva, qualche tempo fa, aveva dichiarato di voler fare la "ballerina per una notte" per provare a vedere se poi poteva entrare in gara. Purtroppo nella scorsa edizione la Zanicchi non riuscì a realizzare il suo sogno per una distorsione al piede che le impediva di camminare e ovviamente anche di ballare. Ma ora questo progetto potrebbe andare in porto.

Ambra Angiolini e Fedez? "Quei due...": l'indiscrezione scatena un terremoto, girano strane voci

Che cosa succederà invece alla giuria? Secondo il sito Gossipetv al bancone di Ballando con le stelle potrebbe arrivare Giancarlo Magalli. Al momento si tratta solo di indiscrezioni, ma di sicuro lui accetterebbe volentieri. Se si dovesse concretizzare, Magalli andrà ad aggiungersi a Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.