Chiara Ferragni, la chiamata di Maria De Filippi: tam-tam impazzito, cosa bolle in pentola

Sono iniziate le audizioni per entrare a far parte della rosa di concorrenti di X-Factor 2022. Quest'anno al timone della conduzione ci sarà la new entry Francesca Michielin nel suo esordio da presentatrice, mentre i giudici saranno Rkomi, Ambra Angiolini, Dargen D'amico e Fedez. Quest'ultimo, nell'ultima puntata di casting del talent, ha ricevuto una sopresa dalla sua famiglia: la moglie Chiara Ferragni, Leone e Vittoria si sono presentati in studio per supportare il papà, nonché marito.

Lo stesso Fedez ha poi pubblicato un post Instagram dove lo si vede ritratto vicino ai bambini nel grande studio di X-Factor. Anche la Ferragni è spuntata sul palco a condividere un momento così emozionante con la sua famiglia. E proprio lei, la influencer più famosa d'Italia, sarebbe stata chiamata da Maria De Filippi per un ruolo davvero inedito. Già, si vola dallo studio di X-Factor a tutt'altro contesto...

Secondo le indiscrezioni rilanciate da Funweek, la De Filippi vorrebbe la Ferragni a ricoprire il ruolo di mentore per gli studenti della scuola di Amici, il celebre talent-show iun onda su Canale 5. Non si tratterebbe quindi di fare l'insegnante o il coach dei ragazzi, bensì Chiara dovrebbe essere pronta a intervenire per spronare i ragazzi ogni qual volta si imbattano in momenti di sconforto o abbiano bisogno di qualcuno con cui confidarsi. Le voci non sono ancora state confermate, ma il dubbio rimane, la Ferragni accetterebbe?

