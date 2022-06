Ambra Angiolini e Fedez? "Quei due...": l'indiscrezione scatena un terremoto, girano strane voci

08 giugno 2022 a

Da casa Chi sono arrivati alcuni rumors sui primi scontri ad X Factor 2022. I gossip rilasciati da Alfonso Signorini riguardano due dei nuovi giudici del talent show, ovvero Fedez e Ambra Angiolini, che pare siano arrivati addirittura a uno scontro nel back stage dopo la trasmissione.

Sono iniziate da qualche giorno le registrazioni delle audizioni nella nuova edizione del talent musicale che vede alla conduzione una cantante d'accezione, Francesca Michielin nella sua prima esperienza di presentatrice. Nel resto della ciurma di opinionisti, oltre Fedez e Ambra, sono stati scelti anche Dargen D'amico e Rkomi. Esclusione a sorpresa di Manuel Agnelli che fino a poco tempo fa sembrava una presenza certa. Un team completamente fresco che ha però già dato cenni di screzi.

Cosa sta succedendo quindi dietro le quinte di X Factor? Sembrerebbe che il marito di Chiara Ferragni e l'ex di Francesco Renga non riescano a trovare un feeling d'intesa. Nelle pause tra un'audizione e l'altra i giudici si ritrovano dietro le quinte per qualche istante di svago, puntualmente ripreso da scatti social. Chi magazine ha fatto però notare che nelle storie di Fedez non compare mai Ambra, al contrario di Rkomi e Dargen D'Amico. Il motivo? "Tra i due non è scattato il feeling e ci sono stati già scontri infuocati per le scelte dei cantanti", ha rivelato la rivista. Ne vedremo delle belle.

