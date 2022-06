XFactor, Fedez e la proposta di matrimonio sul palco: due gaffe nel giro di pochi secondi

10 giugno 2022 a

a

a

Grande colpo di scena durante le audizioni di XFactor, il talent di Sky che quest'anno avrà Fedez, Ambra Angiolini, Tananai e Dargen D'Amico come giudici e Francesca Michielin come conduttrice. Negli ultimi giorni le registrazioni del programma, che andrà in onda a settembre, si sono trasformate in una sorta di C'è posta per te. Tutti sono rimasti senza parole quando un ragazzo tra il pubblico, Simone, si è alzato all'improvviso per fare la proposta di matrimonio alla sua compagna. A ‘officiare’ Fedez e la Michielin. La notizia è trapelata dopo che uno spettatore presente in studio ha ripreso la scena e l'ha pubblicata su Tik Tok.

Chiara Ferragni, la chiamata di Maria De Filippi: tam-tam impazzito, cosa bolle in pentola

Dal video si vedono Michielin e Fedez che prima fanno salire Simone sul palco e poi lo accompagnano a prendere la fidanzata sugli spalti. Il tutto mentre i due artisti cantavano la hit “Magnifico”, il brano che ha dato il via alla loro collaborazione, culminata con la partecipazione in coppia al Festival di Sanremo nel 2021 con "Chiamami per nome". Nel corso dell'esibizione, però, Fedez sarebbe incappato in una gaffe esilarante, dopo aver dimenticato alcune parole del brano. Poi avrebbe pure fatto confusione col nome di Simone, annunciandolo come Federico.

Ambra Angiolini e Fedez? "Quei due...": l'indiscrezione scatena un terremoto, girano strane voci

Alla fine c'è stata l'emozionante proposta di matrimonio, con Simone che si è inginocchiato al centro del palco per chiedere la mano della compagna. “Ora devi dire se per te è un sì o un no”, ha detto Fedez alla giovane donna in modo scherzoso. Lei non ha perso un attimo e ha subito risposto con un “sì” convinto. Alcune settimane fa, Sky ha fatto sapere che quella del 2022 sarà l’ultima edizione di X Factor in onda sulla loro emittente. E proprio per chiudere in bellezza, il talent show ha richiamato tra i giurati Fedez, uno dei primi e più longevi giudici della trasmissione. E poi ha affidato la conduzione a Francesca Michielin, che vinse la prima edizione di X Factor trasmessa da Sky.

"Ma perché stai con Chiara Ferragni?", Fedez risponde così: moglie umiliata in pubblico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.