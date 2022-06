Desirée Maldera aggredita in centro a Milano: "Pugni e morsi, fino a morire"

11 giugno 2022 a

a

a

Una rapina finita in violenza, a morsi e pugni. Desirée Maldera, ex tentatrice di Temptation Island e figlia del grande giocatore di Milan e Roma Aldo Maldera, ha confessato sui social la sua disavventura: la ragazza è stata aggredita a Milano, in un parcheggio. "Ho subito una rapina in centro a Milano. State attenti, ho anche reagito ma ahimè ho preso un pugno". La ragazza stava andando a fare la sua seduta di acido ialuronico e botox da un chirurgo di fiducia. Era in un parcheggio privato e forse la macchina, la lussuosa Porsche nera del marito Valerio, ha attirato il delinquente. Quando la Maldera ha abbassato il finestrino dei veicolo per prendere il ticket del parcheggio, ecco l'agguato.



Un uomo con il viso scoperto, racconta, "mi è saltato dentro la macchina e ha provato a togliermi l’orologio". Il braccio sinistro è stato "un po’ massacrato" dagli strattoni del rapinatore, e la reazione della Maldera anziché scoraggiarlo lo ha incitato alla violenza. "L’ho preso a morsi e non l’ho lasciato fino a che non mi ha dato un pugno. Mi sono attaccata con i denti, gli ho strappato la pelle. L’ho preso a morsi fino a morire".



"Sto bene - ha poi rassicurato i follower -, non sono questi i problemi. Mi sono lavata e sono uscita a cena. Un imbecille che tanto beccheranno non rovinerà di certo la serata a una stella". Scattata la denuncia, la Maldera si dice sicura di poterlo riconoscere: "So perfettamente com’è fatto". A casa, il marito "era inca***to nero per la paura che potevano farmi del male. L’ho visto incattivito". "Cerchiamo di fregarcene un po’ e di stare un po’ attente", è il consiglio alle donne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.