Isola dei famosi, "vuole fare i triangoli...". Carmen Di Pietro, sospetto su Luca Daffrè

Francesco Fredella 17 giugno 2022 a

Bello come il sole, tatuato e abbronzato. Luca Daffrè, dj di professione e sportivo, sta facendo impazzire tutti a l'Isola dei famosi. Ma adesso è al centro dell'attenzione soprattutto per Maria Laura De Vitis, che avrebbe messo gli occhi su di lui. Carmen Di Pietro sostiene che il giovane dj avrebbe un obiettivo ben preciso in Honduras. La showgirl, tra l'altro, coinvolge Estefania Bernal e dice: “Secondo me lui vuole fare i triangoli. Si dai a questo piacciono i triangolini, questo gran signore vuole fare le cose strane a triangolo”.

Insomma, un'accusa pesantissima nei confronti del bel concorrente dell'Isola dei famosi. E la De Vitis continua: “Studialo e guarda come si comporta con me”. In ogni modo la De Vitis esce allo scoperto e svela qualcosa in più su Luca Daffrè. La Di Pietro "bacchetta" la pupa: "Ti ha detto che aveva occhi solo per me? Che volevate fare un triangolo? Ci manca solo il tris con me. Perché secondo me questo vuole fare i triangoloni. Ho un piano per capire se è interessato solo a te o è furbetto. Estefania deve provarci un po’. Lo stuzzichi un po’ e vediamo che succede. Fai la dolce e carina. Vai da lui in riva al mare e gli dici sei proprio bello”.

E poi la De Vitis parte all'attacco difendendo Luca Daffrè. “Nessun triangolo. A me interessa conoscerlo. Non è che voglio andare oltre qui. Però se ci sono le basi magari quando usciamo sboccia qualcosa” dice. "Devi dirmi cosa pensi, io mi fido del tuo parere. Tu studialo e guarda come si comporta con me“.

