Isola dei Famosi, Lory Del Santo ora vuota il sacco: "Vi dico cosa è successo davvero con Marco"

Tra Lory Del Santo e Marco Cucolo potrebbe essere finito tutto. Il condizionale è d'obbligo: l'Isola dei famosi potrebbe essere stata devastante per loro. Ora Lory Del Santo vuota il sacco dopo aver lasciato Cucolo in diretta tv, al programma di Canale 5. Ilary Blasi fa una domanda secca: “Vi siete lasciati?”. Lei risponde così: "Io Marco non lo vedo e non lo sento da lunedì. Non siamo vicini in questo momento, in nessun modo possibile. Sono molto amareggiata…”. E allora sembra chiaro che tra loro le cose vadano decisamente male. Ci sarebbero, insomma, evidenti difficoltà.

La Del Santo parla senza freni di tutto. "The Pipol Tv" le chiede se abbia avuto il desiderio di contattarlo in questi giorni di totale distacco. Lei dice: “Perché dovrei farlo io? Lui mi ha delusa molto. Non ha fatto niente per proteggermi“. Dopo quasi nove anni la loro storia potrebbe essere giunta davvero al capolinea. “Credevo e speravo che “L’isola dei famosi” fosse per noi un’esperienza che ci unisse ancora di più. Desideravo rimanessimo compatti a supportarci, anche contro tutti. Invece lui, pur di non perdere i consensi, anche con gli altri naufraghi, ha preferito lasciarmi da sola a difendermi col mondo”, aggiunge.



L’ex naufraga, che è finita nel vortice delle polemiche ingiustamente, attacca Vladimir Luxuria. E dice: “Sicuramente gli attacchi di Vladimir Luxuria, che nel ruolo di opinionista hanno influito tanto, non mi hanno fatto per niente bene”, ha chiosato la regista. Naturalmente non poteva mancare nemmeno una bordata su alcuni suoi ex compagni d’avventura in Honduras. Le accuse sono le solite che sono già state lanciate a più riprese nelle scorse settimane: “Per non parlare dei concorrenti che hanno fatto di tutto per screditarmi. Secondo te non sarebbe stato giusto l’appoggio della persona che ami?”.

Poi la Del Santo lancia l’ultimatum a Marco Cucolo: “Ho sentito sua madre al telefono. Che per la prima volta mi ha visto veramente affranta e nervosa. Non mi fa stare bene questa situazione. Credo che nella prossima puntata dell’isola, a livello umano cederò, perché comunque ci tengo tanto a lui e perché di base è una persona dal cuore buono. Però lascio una riserva. Se lui non riuscirà a dire le cose giuste che riescono a convincermi e ad entrarmi davvero nel profondo del cuore, credo sia definitivo: tra me e lui finirà per sempre”.

