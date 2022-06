Isola dei Famosi, Lory Del Santo accusa Vladimir Luxuria: "È andata sul personale"

18 giugno 2022 a

Lory Del Santo torna sull'eliminazione dall'Isola dei Famosi. All'ex concorrente del programma di Canale 5 la mancata vittoria proprio non va giù. E così ecco che si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In particolare per quanto riguarda Vladimir Luxuria, opinionista della trasmissione condotta da Ilary Blasi: "Tutte queste illazioni gratuite appesantiscono la situazione per andare contro di me. Quando mi ha accusato di avere una doppia faccia è andata sul personale".

Luxuria, infatti, durante le puntate non ha mani nascosto una certa contrarietà nei confronti di alcuni atteggiamenti della concorrente. Ma dopo l'eliminazione, la showgirl se l'è presa anche con il fidanzato Marco Cucolo. E su di lui si è lasciata andare a un lungo sfogo, raggiunta da IsaeChia non ha nascosto la possibilità che la loro storia possa finire: "La mia decisione dipenderà da quello che lui mi dice. La mia posizione è chiara, è stata un po’ distorta dagli opinionisti".

Finita qui? Neanche per sogno. Ecco che la De Santo travolge anche Carmen Di Pietro. Il motivo? "Non ha mosso un dito per difendermi. Attaccava quelli da eliminare e quelli che doveva coprire li ha sempre coperti". Infine è la volta della giovane Maria Laura De Vitis: "Sei falsa, non ti insulto per la tua falsità e cosa fai? Mi voti, invece che votare Mercedesz Henger, che fino a quel momento le aveva dato della falsona".

