Caterina Balivo, "pausa finita". Il ritorno in tv con due "people show": di cosa si tratta

Caterina Balivo sta per tornare sul piccolo schermo. "La mia è una tv attenta alle persone comuni, quelle con cui ho cominciato agli inizi della carriera e che mi sono mancate di più quando è iniziata la pandemia. È proprio perché non c'erano più che ho deciso di prendermi una pausa". Il 21 giugno la conduttrice sarà in prima serata su Tv8 con il romantico e inedito dating "Chi vuole sposare mia mamma?", mentre il 28 e 29 luglio (e poi ogni giovedì in seconda serata) approderà su Rai2 per condurre "Help - Ho un dubbio".

Su Tv8 la Balivo aiuterà alcune mamme single, accompagnate dai loro figli, a trovare una nuova felicità in amore. Nel nuovo "people show" di Rai 2 l'obiettivo sarà invece aiutare i concorrenti a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria vita. "Ho lasciato un programma di successo sulla rete ammiraglia della Rai. Ma avevo altre priorità, come donna, madre, moglie. Non era scontato tornare in Rai dopo il mio allontanamento, ma sono felice di farlo e di ritrovare in questo programma persone con cui ho già lavorato in passato. Per me che sono sempre attenta ai segnali che dà la vita è come chiudere un cerchio", racconta all'Ansa.

