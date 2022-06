Mediaset, il pericoloso azzardo: Asia Argento e Morgan? Pare che in prima serata...

18 giugno 2022 a

Mai dire mai. Già, perché - clamorosamente - Asia Argento e Morgan potrebbero nuovamente intrecciare il loro percorso. In questo caso non sentimentale, ma professionale. Le indiscrezioni viaggiano infatti su Dagospia, nella rubrica curata da Ivan Rota.

Si parla di televisione e dintorni, nel dettaglio della prossima edizione del Grande Fratello Vip, già confermato dai vertici Mediaset con Alfonso Signorini ancora alla conduzione. E così, su Dago si scopre in primis che "Cristiano Malgioglio non sarà opinionista al Grande Fratello Vip in quanto sarà in giuria a Tale e Quale Show. Quindi niente coppia con Amanda Lear".

Ma la vera bombetta è un'altra, come detto in premessa: "I nuovi opinionisti del GF Vip, secondo voci di corridoio, potrebbero essere Asia Argento e Morgan. Tra i concorrenti si fa persino il nome di Evelina Sgarbi, una dei tanti figli del critico d’arte Vittorio Sgarbi". Insomma, nomi clamorosi. Asia Argento e Morgan, messi l'uno al fianco dell'altro e in sostanziale contrapposizione, potrebbero regalare "perle" televisive (e scontri) indimenticabili. Dunque anche la figlia di Sgarbi, Evelina, che catalizzerebbe non poche attenzioni.

