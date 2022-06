Nicola Savino, "ecco perché lascia Mediaset": la bomba sganciata dal signore della tv

19 giugno 2022 a

Maurizio Costanzo, rispondendo a una lunga email di un lettore di Cesena, sull'ultimo numero del settimanale Nuovo, ha confermato che Nicola Savino, il popolare conduttore e opinionista de L’Isola dei Famosi che si vede anche su altri canali della tv (in questo momento a Mediaset e su Rai Play) approderà ben presto a Tv8. Il telespettatore ha chiesto al celebre giornalista e marito di Maria De Filippi se non crede che facendo così non si possa creare una certa confusione nel telespettatore.

Maurizio Costanzo, quindi, senza troppi giri di parole, ha espresso la sua opinione, non facendo mistero di credere a sua volta che ormai il passaggio di Nicola Savino da Mediaset a Tv8 sia un dato di fatto. Inoltre, il giornalista e conduttore ha precisato che secondo lui la cosa importante non è che un conduttore faccia la spola tra un canale e l’altro, ma che faccia bene il suo lavoro: "Credo che Nicola Savino lasci Mediaset per approdare a Tv8 ma, è vero, ora è sia su Rai Play che su Canale 5… L’importante è comunque che lavori bene, il resto conta poco o nulla…".

