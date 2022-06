Selvaggia Lucarelli, "forse non ci rivediamo": clamoroso divorzio, ecco chi scarica

19 giugno 2022 a

Voci e prime conferme su un possibile e clamoroso divorzio, ovvero quello tra Selvaggia Lucarelli e Ballando con le Stelle. La blogger, infatti, prende parte al programma di Rai 1 dal 2016, da quando Milly Carlucci la chiamò nella giuria (nel 2014 ebbe un primo ruolo da opinionista). Ma l'anno prossimo, nel programma già riconfermato, Selvaggia potrebbe non esserci.

Ad aprire il giallo è stata proprio lei, la diretta interessata, rispondendo a un utente che le chiedeva se avrebbe continuato ad essere sia giurata a Ballando, sia opinionista a PiazzaPulita e a Radio Capital. Ci rivediamo, forse ci rivediamo, non ci rivediamo, in ordine casuale", ha risposto Selvaggia. Insomma, in un programma "forse non ci rivediamo".

E dopo questa frase, ecco che TvBlog ha confermato: sì, Selvaggia potrebbe abbandonare Ballando con le Stelle, dove invece Milly Carlucci la vorrebbe ancora. E preso atto della situazione, la stessa Carlucci ha già redatto una lista dei possibili sostituti: tra i nomi quello di Giancarlo Magalli, Costantino della Gherardesca, Platinette e Morgan. Certo, per la Carlucci, Selvaggia resta la prima opzione. Ma...

