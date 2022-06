Mediaset, Toffanin e Ilary Blasi? "Progetto clamoroso": voci sul piano di Pier Silvio

28 giugno 2022 a

Rivoluzione a Mediaset. Silvia Toffanin e Ilary Blasi, dopo gli esordi anni fa, potrebbero tornare in tv una a fianco all'altra. Le due conduttrici di Canale 5 sarebbero al centro dell'attenzione ai piani alti di Cologno Monzese, dove da giorni non si fa che parlare di un loro programma tv. A svelare qualche dettaglio è il settimanale Nuovo Tv che parla di un "progetto clamoroso che le potrebbe coinvolgere". Nessun altro dettaglio, ma l'indiscrezione potrebbe presto diventare ufficiale.

Intanto la conduttrice dell'Isola dei Famosi, dopo aver appena chiuso l'edizione più lunga di sempre, si prende una pausa estiva. La Blasi passerà come di consueto le vacanze al mare. Con lei il marito Franceso Totti e i tre figli. Diverso discorso per la Toffanin, che ha visto l'ultima puntata di Verissimo andare in onda tempo fa. Anche lei, con ogni probabilità, trascorrerà le vacanze con Piersilvio Berlusconi e i loro due figli.

Poi a settembre si vedrà, magari per le due arriverà una sorpresa. Al momento infatti non è dato sapersi se il reality della Blasi tornerà ancora visti i risultati un po' deludenti. Che dunque Mediaset stia pensando di affiancarla alla Toffanin per alzare lo share? Chissà.

