Manoela Fortuna di The Voice in ospedale: "Dolori addominali", cosa scoprono i medici

"Non sapevo di essere incinta". Manoela Fortuna, cantante brasiliana lanciata dal talenta The Voice, ha dato alla luce una bambina a Vibo Valentia, mentre era in vacanza con degli amici in Calabria. Dopo aver accusato fortissimi dolori addominali, la ragazza è stata accompagnata all'ospedale di Vibo Valentia e solo in quel momento è venuta a conoscenza della gravidanza. "É stato uno shock per tutti - rivela un suo amico musicista a Tgcom24 -, la bimba sta bene ed è bellissima".



"Non si vedeva alcun pancione, pensavo semplicemente che fosse ingrassata", ammette l'amico italiano. "Io e la mia compagna stiamo tornando adesso dall'ospedale, le abbiamo portato dei vestitini da neonata, intanto il papà della bambina è stato informato e sta arrivando dal Brasile per conoscerla".



La 28enne, pensando a "semplici" problemi di salute, aveva iniziato a prendere antidolorofici. Invece era appena iniziato il travaglio. Piegata da dolori lancinanti, non riusciva nemmeno a camminare. "Sto male", ha detto poi agli amici, che l'hanno trovata riversa sul pavimento del bagno e con forti perdite di sangue. Senza ambulanze libere sulla costa, sono stati gli stessi amici a portare Manoeal in ospedale, in auto. E lì, dopo poco, è nata Esperanza.

