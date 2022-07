Roberta Beta, il dramma dell'ex Gf: senza lavoro. E suo figlio... cosa le è successo

Francesco Fredella 15 luglio 2022 a

“Mi sento persa”, un vero grido d'allarme quello di Roberta Beta, ex concorrente del Grande Fratello, che adesso si racconta al settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti. A quanto pare la Beta sta vivendo un momento molto difficile. Ma cosa è accaduto? La 56enne racconta di non lavorare da circa un anno. Infatti, è sparita dalla tv. Da tempo non la si vede da Barbara D'Urso. Come mai? Mistero.

Al settimanale Nuovo rivela di essere disoccupata e che deve fare i conti con la lontananza del figlio. Che si chiama Filippo ed ha 20 anni. E' nato da una storia d’amore piuttosto breve, Roberta l'ha cresciuto da sola. Adesso Filippo si è trasferito a Milano per studiare Giurisprudenza. “Lui è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto”, racconta al settimanale.

Il suo Grande Fratello è andato in onda nel 2000. Prima, storica, edizione. Un programma che nessuno sapeva cosa fosse. Poi, dopo quell'esperienza, la Beta è riuscita a trovare spazio in tv come opinionista e inviata. Ma piccole e sporadiche collaborazioni. Nulla di più. “Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante”, svela la Beta. “Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita”.

