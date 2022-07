Mara Venier: "Mi verrebbe un'ansia incredibile...". Quello che non aveva mai detto

17 luglio 2022 a

Quest'anno, per la quattordicesima volta, Mara Venier condurrà su Rai 1 Domenica in. Ma la conduttrice ha confessato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che non vuole assolutamente presentare il Festival di Sanremo: "Non sono una da Sanremo, a me piace stare seduta a chiacchierare", ha detto. Quindi ha aggiunto: "Mi verrebbe un’ansia incredibile, peggio che al matrimonio di Matano".

Insomma, zia Mara torna felicissima nel salotto della domenica pomeriggio di Rai 1 ma non ci pensa neanche a salire sul palco dell’Ariston. Intanto si gode le vacanze con il marito Nicola Carraro e il nipote Claudio a Santo Domingo. Mara ha da poco officiato le nozze del conduttore de La vita in diretta Alberto Matano: "È stato faticoso come fare sette puntate di Domenica In".

La conduttrice ha confessato che aveva pensato di fare un discorso solenne e romantico, magari recitando una poesia d'amore poi però ha deciso di dire quello che le veniva spontaneo e naturale. E al matrimonio infatti si è molto emozionata, proprio come l'anno scorso quando ha fatto da madrina al battesimo della figlia di Eleonora Daniele. Infine, Mara Venier ha annunciato che nella prossima edizione di Domenica In non ci saranno stravolgimenti perché "squadra che vince non si cambia".

