GFVip, "il grande rifiuto": chi ha detto no (più volte) ad Alfonso Signorini

Il gossip e la televisione a volte seguono delle logiche un po’ perverse. Ne sa qualcosa Giulia Lisioli, che ha ricevuto diverse proposte importanti solo perché l’ex fidanzata di Blanco nonché la musa ispiratrice del primo disco pubblicato dal giovane cantante. Sebbene la loro relazione sia finita da diversi mesi, con Blanco che adesso è impegnato con Martina Valdes, l’ex continua a essere particolarmente attenzionata.

Addirittura avrebbe ricevuto alcune proposte per partecipare a dei reality: lo ha svelato lei stessa nel corso di un’intervista con il tiktoker MaghetFalco. Pare infatti che Alfonso Signorini le abbia chiesto di entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip, ma lei avrebbe gentilmente rifiutato. Lo stesso sarebbe accaduto con l’Isola dei Famosi: questo perché la ragazza non vuole cavalcare l’onda del gossip per ritagliarsi uno spazio sul piccolo schermo.

Il suo desiderio è quello di iscriversi all’università e di intraprendere la carriera da modella, contando soltanto sulle proprie forze e non sulla spinta dovuta a una relazione con un cantante famoso che è ormai finita da tempo. Nelle scorse settimane la Lisioli ha anche pensato di chiudere il suo profilo Instagram: “Alla gente interessa anche il gossip e, sono sincera, chi mi ha smesso di seguire vuol dire che non è interessato a me, ma all’hype e al gossip”.