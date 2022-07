Orietta Berti al GfVip, "alla sue età...". La vergogna: caos nei corridoi Mediaset

Francesco Fredella 25 luglio 2022 a

Orietta Berti è una delle novità del Gf vip: farà l’opinionista allo show di Signorini, punta diamante di Mediaset. Non sono mancati attacchi alla cantante, che è tornata sulle scene poco tempo fa con Fedez a Sanremo.

La Berti prende il posto di Adriana Volpe e Maurizio Costanzo, che è intervenuto sul settimanale Chi, ha fatto chiarezza su alcuni aspetti. “Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perché Orietta non ha età. E’ rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante”, dice. Insomma, nessun pensiero sull’età della cantante, che ha lavorato a lungo negli anni Duemila nell’indimenticabile Buona domenica di Maurizio Costanzo.

“Ha saputo conquistare i giovani”, tuona Costanzo. Tutto vero. Perché lui, padre per antonomasia del talk show, scrive: “I giovani si sono legati a un genere di musica che non è il suo, come il trap. Se non è talento questo non so quale lo sia”. L’ipse dixit di Maurizio Costanzo fa subito il giro della Rete. Un bel momento per la Berti, che non sarà impegnata solo con il Gf vip: la cantante sarà alle prese con la nuova edizione del format prodotto da Sky, s’intitola Quelle brave ragazze. La prima edizione è stata un vero successo ed ha partecipato anche la grande Sandra Milo, ispiratrice di Federico Fellini ai tempi de La dolce vita.