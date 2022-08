Sonia Bruganelli, brutta storia. "Quei vestiti non li ho comprati", bloccate le carte di credito

Francesco Fredella 23 agosto 2022 a

Stavolta Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, deve fare i conti con le carte di credito. La banca le ha bloccato le carte e lei si è sfogata sui social con un lungo post. Andiamo per gradi. Su Twitter ha raccontato di non aver potuto fare aver potuto fare acquisti online con la sua carta di credito. Non c'è shopping online per la produttrice televisiva, che torna al Gf vip come opinionista.

Per la Bruganelli una vacanza alle Baleari e poi il ritorno in Italia: gli impegni televisivi sono dietro l'angolo, il Gf vip è alle porte e lei tornerà in studio. Sui social la moglie di Bonolis ha raccontato: “Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online. Dico ok. Ora che sapete che sono io, può sbloccarla?”.

"Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa. Mi chiede quando ho usato l’ultima volta la carta, gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita", prosegue la Bruganelli. "Poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta ed io ok. Poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto. Alla fine mi chiede il numero di conto corrente, a quel punto sclero! Gli dico che su due piedi non lo ricordo. Lui mi chiede: Come mai?. E sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh. I vestiti non li ho comprati”.