Bake off Italia, il dramma che sconvolge la Parodi alla prima puntata

Non è partita nel migliore dei modi la nuova edizione di Bake Off Italia, in onda tutti i venerdì su Real Time a partire dalle ore 21.20, condotto da Benedetta Parodi. Uno dei concorrenti infatti ha dovuto dire addio al programma per un grave motivo familiare. Si tratta di Daniele, di 40 anni, di Catania, professione impiegato di banca con la passione per la pasticceria.

Il concorrente aveva cominciato la sua avventura al reality nel migliore dei modi, ed era stato protagonista di una performance molto apprezzata. Subito dopo però ha dovuto lasciare la trasmissione per un improvviso malore della madre. È stato lo stesso Daniele a riferire il suo dramma agli autori e alla produzione e a comunicare la sua decisione di rinunciare a questa esperienza perché la madre ha avuto un grosso problema di salute. Quindi il quarantenne siciliano ha salutato tutti ed è tornato a casa.

Molto dispiaciuta per quanto accaduto a Daniele e alla sua mamma, la conduttrice Benedetta Parodi, la quale gli ha assicurato che, se vorrà, per lui ci sarà un posto nella prossima edizione di Bake Off Italia. Insomma, per Daniele si tratta solo di un rinvio. Le porte di Bake off Italia restano aperte per lui.