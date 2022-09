GfVip, spunta la lista dei concorrenti: ecco chi entrerà nella casa

03 settembre 2022 a

Alfonso Signorini è pronto a ricominciare il GfVip su Canale 5: la prima puntata della nuova edizione andrà in onda lunedì 19 settembre. Nel frattempo è spuntata la lista dei possibili concorrenti scelti dal conduttore. Si tratta, però, solo di indiscrezioni. A riportarle è GossipeTv. I nomi ufficiali, invece, al momento sarebbero due: Giovanni Ciacci, annunciato dal settimanale Chi, e Wilma Goich, la cui presenza è stata ufficializzata da Tv Sorrisi e Canzoni.

Per quel che riguarda gli altri dieci vipponi, non c'è nessuna lista ufficiale. Solo un elenco trapelato da alcune fonti e non confermato. Tra i possibili partecipanti al reality c'è Carolina Marconi che, dopo aver sconfitto il cancro, rientrerà nella casa più spiata d’Italia. Lei, infatti, vi entrò già in una precedente edizione non vip. Poi ci dovrebbero essere pure una giovane star del web, George Ciupilan, la conduttrice Patrizia Rossetti, il radiofonico Charlie Gnocchi (fratello di Gene) e Pamela Prati.

A loro dovrebbero aggiungersi anche la comica, cantante e attrice Gegia, Elenoire Ferruzzi, il volto di Forum Edoardo Donnamaria, l’ex mezzo busto del Tg1 Attilio Romita e Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, con cui ha avuto una figlia, Luna Marì. Fino a poche ore fa, poi, era stata data per certa nel cast anche l'opinionista televisiva Patrizia Groppelli. Che però, secondo Pipol Tv, avrebbe dato forfait per motivi personali. Sulla concomitanza GfVip-elezioni politiche il 25 settembre, Mediaset ha deciso di non far slittare il reality. Ai vipponi, però, sarà comunque garantito il diritto di voto: chi vorrà, potrà uscire temporaneamente dalla casa e andare al seggio in cui ha residenza per votare.