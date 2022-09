Gf, vi ricordate Ferdi Berisa? Che fine ha fatto e come campa oggi

07 settembre 2022 a

Ferdi Berisa, dopo aver vinto il Grande Fratello nel 2009, all'epoca condotto da Alessia Marcuzzi, non ha smesso di avere problemi per ottenere la cittadinanza italiana. Uscito dalla Casa più spiata d’Italia e dopo una breve relazione con Francesca Fioretti, che era anche lei concorrente nella stessa edizione del Gf, si è allontanato dalla televisione e poi ha mollato anche il giornalismo, dove aveva cominciato la sua carriera.

In una intervista a Fanpage, Ferdi Berisa, che è nato in Montenegro ed è arrivato in Italia su un gommone quando aveva circa 10 anni – oggi ne ha 35 - ha raccontato di "sentirsi italiano. I primi problemi si sono presentati quando ha fatto richiesta di un documento ulteriore di riconoscimento, oltre al permesso di soggiorno. A quel punto gli è stato detto che avrebbe dovuto presentare un documento d’origine, che lui non è riuscito a ottenere dal Montenegro. Non solo. Sui suoi documenti risulta essere nato in Macedonia per un errore dovuto all’istituto al quale era stato affidato. Per questo ora Ferdi Berisa ha fatto causa allo Stato Italiano: "Ho preso due avvocati qui in Italia e abbiamo fatto causa allo Stato. Mi hanno detto ‘Va bene, allora ti riconosciamo l’apolidia’. Ho detto va beh, è già un piccolo passo, non è una vittoria. La vittoria è avere la cittadinanza italiana. Io ho il cuore italiano, mi sento italiano, voglio essere italiano".