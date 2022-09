Patrizia De Blanck, "ho rischiato di morire": l'aggressione di un clandestino

Francesco Fredella 12 settembre 2022 a

Patrizia De Blanck contro i migranti. Le sue dichiarazioni lasciano tutti senza parole. “Italia senza dignità, ho rischiato di morire. Sono stata vittima di un tentativo di scippo, sono furiosa!”, racconta su Instagram la contessa, che ha partecipato come concorrente del Grande Fratello Vip. Secondo il suo racconto è stata scippata in pieno centro mentre andava alle prove di una trasmissione televisiva. Improvvisamente si è sentita strappare la borse e poi è arrivato il colpo. La contessa spiega che è stato un uomo di colore, alto ma di corporatura esile, a rubarle la borsa. “Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa”, dice la nobildonna.

Patrizia De Blanck, che vive a Roma da sempre, spara una cannonata contro gli ultimi Governi italiani: “In un’Italia che da tempo si trova in grandi difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli”. E poi: “Che cosa si aspetta a ridare dignità a questo Paese e il diritto alla sicurezza ai suoi abitanti?”. Le parole della contessa spaccano a metà l'opinione pubblica. Ma la De Blanck fa comunque il pieno di like di diversi personaggi famosi, come Elisabetta Gregoraci.