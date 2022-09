Uomini e Donne, "voglio morire": lo sfogo che sconvolge la De Filippi

Francesco Fredella 14 settembre 2022 a

a

a

Emergenza a Uomini e donne, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Un ex cavaliere sta male e lancia l'allarme: “A volte vorrei morire, non vivo più”. Di chi si tratta? Un ex conoscenza di Gemma Galgani, che adesso lancia un lungo sfogo sui social prima di un delicatissimo intervento chirurgico. Si tratta di Fabrizio Cilli, che arrivò a Uomini e donne qualche anno fa per conoscere la dama torinese. Correva l'anno 2019 e destò molto stupore l'interesse che nutriva nei confronti di Gemma. Ora affida ai social, soprattutto a Instagram, il suo lungo sfogo. Per lui un periodo molto complicato.

Amici, Maria De Filippi "fa fuori" Anna Pettinelli: "A Mediaset gira una voce..."

La foto che sta facendo il giro della Rete è quella che lui stesso pubblica, dove si nota il volto stanco, provato. Affranto. Al momento i fan non sanno quale intervento dovrà affrontare. Lui dice: “Sto aspettando un’operazione delicata alla spina dorsale, non ho mai sofferto così tanto in vita mia. Alcune volte la notte vorrei morire, non vivo più”.

Video su questo argomento Garrison si confessa con Tizzano: "Quando Maria De Filippi mi ha dato una pacca sul sedere..."

E si smorzano, improvvisamente, anche le polemiche. Perché in passato, purtroppo, molti lo accusavano di essere arrivato in studio solo per conquistare visibilità. Stesse accuse mosse nel tempo ad altri corteggiatori di Gemma Galgani.