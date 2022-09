Ambra Angiolini sconvolge X-Factor: "Sarà il premestruo", cosa fa dietro al bancone

16 settembre 2022 a

a

a

Debutto con il botto per Ambra Angiolini. Giurata della nuova edizione di X Factor 2022, l'attrice non ha fatto altro che far parlare di sé. Complici i suoi piccati commenti. Uno tra tutti l'ha resa la "regina" del talenta di Sky Uno. Conclusa l'esibizione di una ragazza, la Angiolini ha affermato: "Sarà il premestruo ragazzi, ma a me fa piangere tantissimo". Una frase non passata inosservata al popolo del web, che ha apprezzato anche la scelta dell'artista di salire sul paco e abbracciare un altro concorrente che l'aveva emozionata.

Ambra Angiolini, una... vista mozzafiato: come non si era (quasi) mai vista | Guarda

"Ok se avevamo qualche dubbio su chi sarà la vera Regina di questa edizione Ambra Angiolini ce li ha appena tolti tutti", scrive un telespettatore mentre un altro gli fa eco: "Ambra Angiolini personaggio rivelazione di XFactor vera, spontanea e molto molto profonda". E ancora, lanciando una frecciata al suo ex e allenatore della Juventus: "Vedendo Ambra Angiolini a XFactor penso solamente che Allegri non capisce niente".

Ambra confessa una verità indicibile: "Un fallimento, nella fogna delle fogne"

Eppure non sono mancate alcune critiche. Molti si sono domandati il motivo della presenza dell'attrice dietro il bancone del programma. Per diversi la Angiolini avrebbe competenze limitate in termini di musica, con una sola canzone diventata famosa: "T'appartengo". "Non capisce una se** di musica...cosa faccia a XFactor è il vero mistero di questa edizione", "Ma Ambra Angiolini che c’entra tra i giudici?", "Ma oltre a t'appartengo di musica cosa ha fatto?!", sono solo alcuni degli addebiti.