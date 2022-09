GF Vip, Sonia Bruganelli fuori di "seno": spunta un dettaglio clamoroso

Francesco Fredella 21 settembre 2022 a

a

a

Seno in bella vista. Sex appeal all'ennesima potenza. Così, Sonia Bruganelli lascia tutti senza parole al Grande Fratello vip dov'è tornata come opinionista. Seconda stagione per la moglie di Bonolis, affiancata stavolta da Orietta Berti.

Ma parliamo di prezzi. L'abito della Bruganelli, a quanto pare, costa 486 euro mentre le scarpe ben 595. Mica poco, quasi mille euro in totale. Signorini ha notato subito qualcosa di particolare ed ha detto: "Hai una serpe in seno che ti scende giù". E lei: "Non parla. Ci pensi tu a parlare al suo posto". Alfonso, che conosce bene la moda, si riferiva alla collana Bulgari che indossa la Bruganelli.

Poi tacco 12. Anzi, colpo di tacco. Altissimo. In perfetto stile Sonia, che è una delle vere scoperte della televisione italiana: fino allo scorso anno era dietro le quinte con il suo lavoro di produttrice che l'ha portata sempre in giro per tutti i programma insieme a suo marito Paolo Bonolis, uno dei geni della televisione italiana. Adesso, però, è lei davanti alle telecamere in prima linea. Più forte che mai. C'è un motivo: quando assapori la diretta non la lasci più. Lo sanno bene i potenti, lo sanno bene gli uomini e le donne di spettacolo.