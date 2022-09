Orietta Berti al Gf Vip? "Quanto guadagna davvero": cifre-choc a Mediaset

21 settembre 2022 a

Orietta Berti ha debuttato nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip nella serata di lunedì 19 settembre. Abbastanza comprensibilmente non è sembrata molto a suo agio e calata nel ruolo, ma avrà tempo per prendere le misure. D’altronde come ha lei stessa ammesso questa era un’opportunità che non si poteva proprio rifiutare: “Mi hanno offerto tanti soldi”, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Messaggero.

“Oltre al ruolo da opinionista - ha aggiungo - anche uno show tutto mio, in due puntate, di cui stiamo definendo i dettagli e la messa in onda. Sarà una festa per celebrare i sessant’anni di carriera, tanti quanti ne sono passati dall’uscita del primo 45 giri”. Inoltre la Berti ha rivelato che Fabio Fazio ci è rimasto un po’ male: “Gli ho spiegato che era un’offerta che non potevo rifiutare. Alla fine se ne è fatto una ragione”.

Adesso Giuseppe Candela, su Dagospia, ha rivelato ulteriori dettagli sull’accordo sottoscritto dalla Berti con Mediaset: “Tanti soldi, offerta che non poteva rifiutare. Ma quanto intasca la cantante che tra Sanremo e tormentoni vive una seconda giovinezza in tv? Stando alle nostre fonti per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10mila euro a puntata. Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500mila euro”.