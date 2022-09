Gf Vip, attacco di panico in diretta per Luca Salatino: paura nella casa

Francesco Fredella 23 settembre 2022 a

Charlie Gnocchi leader del GfVip. Consola Luca Salatino, che nella mattinata deve fare i conti con un attacco di panico: piange e si dispera perché gli manca la sua fidanzata Soraia, conosciuta a Uomini e donne. Charlie lo abbraccia e cerca in tutti i modi di farlo ragionare. Luca, tenerissimo, inizia a ragionare grazie al gieffino che stavolta lascia i panni dello showman e del comico per far calmare il ragazzo. Un vero e proprio momento tenero, che piace alla Rete.

Charlie viene esultato dal web, che adora il suo modo di fare. Dalle lezioni di Yoga alle battute: Charlie mattatore vero. Unico all’interno della casa. Nella casa del GfVip, intanto, iniziano a delinearsi amicizie e strategie. Accade di tutto. Ad esempio nella notte Attilio Romita ruba l’ultima sigaretta a Wilma Goich, e in Rete non sfugge questo dettaglio. “Ore 3 di notte e Attilio ruba la sigaretta a Wilma”, twitta un utente che condivide le immagini.

Una grande puntata, quella del GfVip andata in onda ieri sera, che ha fatto registrare il 20% di share in prima serata. Alfonso Signorini, ancora una volta, convince tutti. Lunedì è attesa la terza puntata di stagione con tutto quello che è legato alle nomination.