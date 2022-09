Tu si que vales, Fabio protesta con Sabrina Ferilli: "Potresti uscire grazie?"

25 settembre 2022 a

Imprevisto a Tu si quei vales, il funambolico talent di Canale 5 che vede schierati in giuria tutti i big di Mediaset. Sabato sera, davanti a Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, ecco arrivare in studio Fabio, che propone il celebre monologo "La tirata del naso" tratto da Cyrano de Bergerac. Un classico che il piccolo Giovannino, il disturbatore seriale che per tutta la scorsa stagione ha preso di mira la Ferilli, sembra voler sabotare a ogni costo.

Il protagonista dell'esibizione è visibilmente irritato dalla presenza silenziosa ma scomoda e protesta con la Ferilli. "Non me guardi a me, io non c'entro proprio. Non lo guardo nemmeno...", si difende l'attrice romana. Fabio è sconcertato: "Io non riesco a capire...". "Bravo, bravo, è lei che decide 'ste cose", prosegue Sabrina scaricando le responsabilità sulla De Filippi. Gli altri giudici Gerry Scotti e Teo Mammuccari assistono alla scena con gi occhi sbarrati.

"Assolutamente no, è un amico di Sabrina", replica la De Filippi. Ma Fabio protesta ancora: "Potrei avere un po' di silenzio?". "Come dice scusi?": la Ferilli è allibita. "Potrei avere un po' di silenzio?". "Essì, dai!", concorda Maria. "Giacomino... Come si chiama?", domanda Fabio. "Giovannino, è un amico della Ferilli".

"Giovannino, potresti per favore allontanarti? Mi rimane difficile, sembra un teatrino. Ecco, non sono abituato ai teatrini". E così, in silenzio com'è arrivato, il piccoletto di rosso vestito esce di scena. "Sabrina potevi chiedergli di non venire no?", chiude il caso la De Filippi. "Gliel'ho detto prima a bassa voce". "Ehhh, eddai su".