Barbara d'Urso, Nino Frassica a alzo zero: "Cosa fa nel pomeriggio"

Nino Frassica torna a parlare. E nel corso di una lunga intervista a Libero parla anche di Barbara d'Urso, tornata in tv a settembre con il suo inossidabile Pomeriggio5. “Ho capito come riempirà i pomeriggi questo inverno”, dice l'attore che è nel cast fisso di Fabio Fazio da molti anni. "Ho sentito che è tornato Mark Caltagirone, ce lo ritroveremo quest’inverno a riempire i pomeriggi di questo inverno Barbara D’Urso", tuona Frassica. E il riferimento, senza dubbio, è legato alle dinamiche del Gf vip dove c'è anche Pamela Prati.

Poi Frassica, senza freni, parla anche di Francesco Totti. “Sarebbe bastato Francesco per fare il boom di vendite e invece si aggiunta pure Ilary”, dice. La carriera del grande Nino Frassica è piena di successi: dai tempi dei programmi con Renzo Arbore fino a Che tempo che fa?, passando per Don Matteo. “Potrei tornare con una serie”, assicura l'attore. Infatti, lo scorso anno é tornato con la mini-fiction Fratelli Caputo al fianco di Cesare Bocci. “E’ andata molto bene, è una fiction per le famiglie che ha raccontato un’Italia dove vincono le persone per bene. E’ piaciuta così tanto che i telespettatori ci hanno già chiesto una seconda stagione. Non è detto che non ci sia perché abbiamo lasciato un finale aperto” – spiega a Libero quotidiano.

Ma Frassica assicura anche il ritorno in tv con Don Matteo, edizione numero 14. "Sto già lavorando alla 14esima edizione, la mia è ormai una vita parallela – ha scherzato l’attore originario di Galati Marina – , sono Frassica e anche Cecchini che conosco talmente bene da avergli trasmesso molti lati del mio carattere”, conclude.