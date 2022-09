Lingo, Caterina Balivo e il debutto-choc: voci pesantissime a La7

Francesco Fredella 29 settembre 2022 a

Caterina Balivo non sfonda l'1 % di share: emergenza ascolti su La7?. A quanto pare, dati alla mano, il nuovo game show Lingo non decolla. E cosa accadrà, adesso, nel futuro della conduttrice ex Rai? Il suo debutto a Detto Fatto (Rai 2) anni fa e poi Vieni da Me (Rai 1) aveva lasciato il segno. Ora, però, ha virato cambiando Rete: La7 e non più viale Mazzini. Ha sposato esattamente tre progetti: su Tv8 (Sky), in prima serata, ha presentato dal 22 giugno al 27 luglio Chi vuole sposare mia mamma?", Factual dedicato al rapporto figli-genitori, che ha chiuso con una media di 385mila utenti e 2.62% di share. Numeri positivi, in linea con Tv8.

Poi è tornata in tv con Help – Ho un dubbio, che è andato in onda dal 2 agosto al 6 settembre. Il programma non è andato male ed ha totalizzato il 5.5%. Poi l'arrivo su La7, dove dal 12 settembre è alla guida del programma preserale Lingo – Parole in gioco. E qui è accaduto qualcosa di veramente strano: il programma non ha superato l’1% di share, tranne in una sola puntata in cui ha toccato l’1.3%. Si tratta di un dato basso, non in linea con La7. Come mai? Un vero mistero. Eppure in Rai i suoi programmi funzionavano.