Panariello: "E' l'anno di Mussolini". Batuta sulla Meloni, gelo a Tale e quale show

La politica sbarca, tra le polemiche, anche a Tale e quale show, su Rai 1. "Merito" si fa per dire di Giorgio Panariello che approfitta della presenza in gara di Alessandra Mussolini per ironizzare sul risultato elettorale di Giorgia Meloni.

Nella prima puntata del talent vip condotto da Carlo Conti, ormai una certezza dei palinsesti di viale Mazzini, la Mussolini ha imitato Rosanna Fratello e il brano scelto sembra quasi una simpatica provocazione. Non sono una santa. Da giovane, la Mussolini aveva già coltivato l'ambizione di diventare cantante e sul palco di Tale e quale si è presa una bella rivincita, conquistando pubblico e giurati con la sua performance. Ma poi è arrivato Panariello.

"Secondo me - ha spiegato il comico e regista toscano - questa edizione la vince lei perché per la Mussolini è un periodo buono, questo è l’anno buono o quest’anno o mai più”. Il riferimento al successo della Meloni è palese, così come l'ammiccamento a chi considera Fratelli d'Italia come i nipotini del Duce, un partito post-fascista. La battuta di Panariello cade nel vuoto, il gelo in studio è evidente. Tanto che Panariello cambia subito discorso tornando sulla questione tecnica: "Devo dire che non mi aspettavo che cantassi così, sei stata brava". La Mussolini ha commentato con la sua nota auto-ironia:"Non riuscivo a respirare e mi dicevo dentro di me ‘stai calma, stai calma’ poi ho iniziato a sentire caldo e penso che sono rimasta un po’ nuda perché ho tolto il sopra, il sotto”.