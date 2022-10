Sabrina Ferilli, "che figura di m***a": Striscia mostra il fuorionda a Tu si que vales

01 ottobre 2022 a

"Ma che figura di m***a". Rischia di finire malissimo per Sabrina Ferilli e Maria De Filippi a Tu si que vales. E' Striscia la notizia a mostrare il fuorionda della prima puntata del talenta del sabato sera di Canale 5. Tra concorrenti straordinari e"fenomeni da baraccone", i telespettatori più affezionati sanno che parte dello spettacolo è garantito anche dagli scherzi organizzati ai danni dei giudici e dalle loro reazioni furiose. Tra le vittime predilette degli autori c'è proprio la procace ed esplosiva attrice romana. Che anche in occasione della prima puntata non ha saputo trattenersi.

In studio, spiega Striscia commentando lo spezzone (finito dritto dritto al terzo posto nella classifica dei "Nuovi mostri", con il meglio del peggio dell'ultima settimana televisiva) fingono un problema tecnico per lasciarle appese a un filo a svariati metri d'altezza. Maria e Sabrina stavano partecipando come "spalla" all'esibizione di due atleti acrobati. "Se vi abbracciate avrete il baricentro migliore", consigliano i due concorrenti rimasti sul palco, in inglese. La De Filippi abbraccia la Ferilli e ride nervosa: "Non capisco un caz***o, quindi...". Sabrina è ancora più arrabbiata: "Ma indica de là, ma che fa?", chiede sempre più sulle spine, dondolando nel vuoto.





A un certo punto i tecnici portano delle scale per tirarle giù. "Nun ride - ripete la Ferilli -, ma che ride, ma che c'hai dai ride? Ecco proprio con le sedie ci vengono a prender. quarda che figura de me***a". "La Ferilli si è montata la testa .- commentano le voci fuori campo di Alessandro Siani e Luca Argentero - ma tranquilli, tornerà con i piedi per terra".