Gf Vip, Signorini massacra gli inquilini: "Non si può tollerare"

Scandalo al Grande Fratello Vip. Il programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha dovuto fare i conti con l'addio di Marco Bellavia. Il concorrente ha lasciato la casa dopo essere stato preso di mira dai compagni per via di alcuni problemi di salute mentale. Gli stessi sponsor, dopo il polverone, hanno preso le distanze dall'accaduto mentre il conduttore ha voluto anticipare i temi della puntata. Uno di questi proprio legato al caso di presunto bullismo.

"Avremo modo di parlarne con i concorrenti, che hanno reagito in modo per noi inatteso e in modo assolutamente condannabile, mostrando un’avidità, una mancanza totale di empatia, di solidarietà. Nessuno ha allungato una mano a Marco, nonostante lui avesse chiesto pubblicamente un aiuto (…) Certi comportamenti, certe asserzioni, certe frasi che oggi non si possono e non devono più essere tollerate".

Oltre a Signorini, a prendere provvedimenti ci ha pensato Amica Chips. Nella pagina Instagram del noto marchio, nonché sponsor della trasmissione, si legge: "Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli". Da qui la conclusione: "Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che non facciamo noi essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono".