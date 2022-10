GfVip, caso Bellavia: l'appello a Signorini, "come puoi calmarli tutti"

Francesco Fredella 05 ottobre 2022 a

"Porterei una pianta a ogni concorrente del GfVip: devono calmarsi": la soluzione di Luca Sardella potrebbe essere solo una, il pollice verde al Grande Fratello. Si sa: le piante aiutano tutti a stare bene, aiutano a trovare anche un equilibrio. Per questo motivo, viste le tensioni nella casa, le parolacce e le bestemmie, Sardella è pronto ad aiutare i vipponi. "Le piante farebbero bene ai concorrenti che hanno i bollenti spiriti – dice Sardella in radiovisione su RTL 102.5 News. Una pianta serve proprio a calmare quelli che hanno il cervello più focoso. Quale pianta darei? Una yucca, il classico tronchetto che si tiene in casa e che si dice che porti felicità. Signorini prenderà in considerazione le parole di Sardella? Staremo a vedere. Intanto, il pollice verde più famoso della televisione si dedica molto alla musica. "Come sapete, ho scritto la canzone dello spot di un amaro molto popolare. Adesso, per Striscia la Notizia, insieme a Cheope, ho scritto Le Veline, brano sul quale le veline eseguiranno il loro classico stacchetto”, racconta ancora nel corso della sua intervista.

La sua è stata una vita piena di soddisfazioni, ma anche tanti sacrifici. Da San Severo, in provincia di Foggia, a Milano. Passando poi per Roma, dove ha conosce sua moglie. A Milano, però, riesce ad entrare nel giro dei cantanti famosi. “In città ho incontrato Ornella Vanoni che mi ha presentato i produttori musicali, da lì ho cominciato a fare musica e ho vinto il Cantagiro", dice. "Poi Pippo Baudo aveva le formiche che non morivano mai nel suo giardino e io sono riuscito nell’opera completa di disinfestazione. Lui ha ricambiato presentandomi a Domenica In, ma mi disse di diventare un personaggio riconoscibile di giorno e di notte. Allora abbiamo pensato a una coppoletta siciliana da portare sempre. La tolgo solo in chiesa, per dormire e sotto la doccia”.