Gf Vip, Signorini insultato in diretta: "Vai a fare in cu***"

Ancora caos all'interno del Grande Fratello Vip. Dopo l'ultima puntata, andata in onda giovedì 6 ottobre, che ha visto l'uscita di Sara Manfuso, oltre che un malcontento generale sulla vicenda di Marco Bellavia, un'altra polemica è nata nella casa più spiata d'Italia. Subito dopo la fine della diretta, Patrizia Rossetti si è scagliata contro Pamela Prati perché ha scoperto che Alfonso Signorini avrebbe concesso all'ex diva del Bagaglino una stanza singola con bagno privato, richiesta che a Rossetti è stata negata.

"Perché lei si merita la camera singola?" ha chiesto infastidita Patrizia ad alcuni concorrenti, prima di rivolgersi direttamente a Pamela. "Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa*** perché mi hanno già rotto i cogl***. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene". In tutto questo, non le ha mandate a dire nemmeno al conduttore: "Con tutto l’affetto, Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un po' a fan*** ". Ma ecco che poco dopo Patrizia ha cominciato ad alzare la voce in modo da farsi sentire proprio da Pamela: “Fa queste scene di mer**. La conosco, è una che fa le scene e fa finta di svenire. Se voglio la camera per conto mio non vengo al Grande Fratello, me ne sto a casa mia". Tanto è bastato per far infuriare Pamela e così le due hanno cominciato a litigare senza più controllo.

Le telecamere non hanno inquadrato la scena ma gli stessi inquilini si sono poi raccontati a vicenda cosa hai visto: "C’era Pamela che camminava e Patrizia ha cominciato a urlare 'Ma questa vi sembra una che sta male? Guardatela'". A un certo punto, si sente Pamela rispondere agli insulti ricevuti: "Non mi conosci, non mi devi giudicare, vergognati. Non mi conosci e mi hai dato della falsa, mi hai chiamata 'Belfagor' e mi hai mandato a ca****. Vacci tu. Non parlare di me, parla di te". Ma questo non è bastato a placare la lite. Anzi, Patrizia ha insistito: "Ma ti sembra onesto nei confronti degli altri concorrenti? Se hai problemi perché non fai come Marco?”. "Questo è di cattivissimo gusto", ha replicato Pamela. E così sono intervenuti i gieffini per cercare di calmare le acque.