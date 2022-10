Ballando con le Stelle, Iva Zanicchi insulta Selvaggia Lucarelli: "Tro****"

09 ottobre 2022 a

Un grosso caso a Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Il tutto nella puntata in onda sabato 8 ottobre. Nel mirino di Iva Zanicchi, ballerina e concorrente, ci finisce Selvaggia Lucarelli. Già, perché la giudice come al solito ha dato spettacolo votando "0" la performance dell'aquila di Ligonchio, insomma il consueto sfregio, il consueto tentativo di rendersi simpatica rendendosi invece insopportabile.

E così ecco che la Zanicchi ha reagito. In primis a Guillermo Mariotto, che le aveva dato 1: "Ma vaff***", ha affermato Iva tra le risate del pubblico. Ma attenzione attenzione, quando la Lucarelli le ha dato "zero", ecco che Iva Zanicchi si presta a una smorfia e dunque le esce dalla bocca: "Tro***". Proprio quell. Insomma, un bruttissimo insulto rivolto a Selvaggia Lucarelli che ha scatenato un putiferio sui social.

Per inciso, Iva Zanicchi ha dato spettacolo, nel bene e nel male, per tutta la puntata. "Io non sono abituata a stare in piedi alle undici e mezza di sera", ha sospirato ad un certo punto. Per completezza, l'insulto a Selvaggia Lucarelli era arrivato dopo che la blogger aveva apostrofato Iva Zanicchi affermando: "L'hai buttata in caciara, il ballo è stato un disastro". Si attendono repliche o interventi della Rai...