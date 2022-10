Ballando, Mughini impazzisce: "Ti prendo a calci nel cu***", poi se ne va

09 ottobre 2022 a

Volano insulti a Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1. E a farli volare, questi insulti, è Iva Zanicchi, un'aquila di Ligonchio assolutamente scatenata e decisamente sopra le righe. Già, il "tro***" rivolto a Selvaggia Lucarelli sta sollevando una clamorosa polemica.

Ma a far volare insulti ci si è messo anche Giampiero Mughini, assai risentito per lo zero ricevuto come valutazione del giurato. E dopo quello zero, ecco che Mughini è scattato: "Io non dirò più mezza parola, perché se qualcuno vuole offenderti o lo prendo a calci in cu***.Se qualcuno vuole offenderti lo prendo a calci in cu***", ha ribadito piccatissimo.

E ancora, ha incalzato Mariotto: "Sii buono, non dire più una parola, risparmiami anche un respiro". Ma Guillermo ha voluto dire la sua: "Quello che voglio vedere è quella spocchia nel balletto. Non c’era. In questo caso lo 0… che gli davo 1, 2? E’ degradante, lo 0 è un numero meraviglioso. E’ una sfida enorme, un faro di luce su di lui. Vedrete, ne parlerete tutta la settimana". Ma niente, Mughini furibondo, prima di lasciare lo studio ha ribadito il concetto: "C’è gente che aspetta tutta una vita per avere un’occasione del genere, capisci? L’occasione di insultare senza rischiare di essere preso a calci in cu***". Già, Mughini aveva un chiodo fisso...