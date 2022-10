Amici, "falso, bast***": Wax punito, un video choc

10 ottobre 2022 a

a

a

È polemica su Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Al centro il cantante Wax, accusato di aver usato termini tutt'altro che opportuni nei confronti di Rudy Zerbi. "Falso, bast…o", sono le parole usate da Matteo (suo vero nome) mentre si trovava seduto insieme agli altri allievi durante la puntata. Il giovane con ogni probabilità si riferiva al momento in cui Zerbi si è complimentato per la prima volta con Andre, per essere riuscito ad andare avanti con l’esibizione sebbene non avesse iniziato nel migliore dei modi.

"Tranquillo,.non...". Arisa umilia Rudy Zerbi: fuori dalla diretta, la frase-bomba

"Stavo pensando a voce alta", si difende prima di chiedere scusa: "Ero in adrenalina, parlavo tra me e me. Sono sempre educato. Secondo me è una cosa non esistente". Ma Lorella Cuccarini non ci sta e interviene: "Qui è mancata l’educazione, anche che tu abbia pensato certe cose è sbagliato". A fargli eco, Zerbi: "Cè una registrazione! Esiste eccome". Così Arisa, sua insegnante, non può far altro che punirlo: per una giornata intera, il cantante dovrà fare le pulizie al posto dei suoi compagni". Ma il polverone potrebbe non finire qui, visto che in tanti sui social commentano rimproverando il ragazzo per quanto detto.