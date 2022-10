Il concorrente crolla a terra, l'urlo della De Filippi: terrore a Tu si que vales

16 ottobre 2022 a

Altro imprevisto e altra paura a Tu si que vales, con Maria De Filippi che salta letteralmente sulla sedia da giudice spaventata per le sorti di due giovanissimi concorrenti. Primi artisti in gara sono due gemelli di 20 anni provenienti dal Vietnam, i Phouc ahn Dong. Acrobati dalle doti atletiche e di coordinazione impressionanti, aprono la gara con un numero di grande spettacolarità e dal coefficiente di difficoltà (e rischio) decisamente altisssimo. E infatti, saltando da palo all'altro, sono protagonisti di un incidente che sconvolge tutti i presenti in studio.





Coperti da un drago molto scenografico, i due ragazzi vietnamiti arrivano fino a due metri d'altezza quando uno dei due perde la presa e il controllo del corpo e cade violentemente a terra, sul palco. La De Filippi, subito inquadrata dalla regia di Canale 5, urla e si porta le mani sul volto, spaventatissima. Fortunatamente i Phouc ahn Dong, avvezzi a gestire momenti come questo, recuperano subito la posizione e finiscono il loro numero di salti sincronizzati, tra gli applausi generali.

"Avete fatto una grande esibizione ed è la prima volta che vediamo qualcosa del genere - commenta la De Filippi, dopo aver tirato un sospiro di sollievo - e il piccolo incidente che avete avuto siete riusciti a superarlo in modo fantastico e penso che il piccolo incidente ha dato la consapevolezza di quanto fosse difficile l'esercizio che stavate facendo". Ovviamente, sono stati promossi al turno successivo.