GF Vip, litigio furioso: urla e insulti, la regia stacca ma...

Francesco Fredella 21 ottobre 2022 a

Succede di tutto al Grande Fratello Vip. Scontro notturno. Scontro epocale. I concorrenti, Charlie e Perez, litigano di brutto. E succede davvero di tutto nel corso della notte appena finita. La regia è costretta a cambiare inquadratura una volta per tutte e viene inquadrato un uccello notturno che vola sulla casa di Cinecittà. In pratica, Perez urla. Charlie risponde. “Sei un falso di m…a! Non ti avvicinare!”, dice il nuotatore. Tu parli solo di ca…e Charlie! Mi hai rotto il c..o, non ti avvicinare! Mi hai rotto il ca..o!”.

Ma quali sono i motivi della lite? Non si sa. “Oddio Ama, che sta succedendo, calmati!”, urlano alcuni concorrenti della casa più spiata d'Italia. E, intanto, Charlie Gnocchi spiega a Luca Salatino e Antonino Spinalbese quelli che potrebbero essere i motivi dietro la rottura con Perez. “Mi avrebbe picchiato”, avrebbe confessato Gnocchi sulla furia di Amaurys. Il video, in poche ore, diventa virale.

“Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”, puntualizza Perez.